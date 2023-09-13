Португальский специалист Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Польши. Об этом сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

Напомним, после пяти матчей квалификации к Евро-2024 сборная Польши набрала шесть очков и занимает четвёртое место в отборочной группе Е. Выше в таблице располагаются сборные Молдавии, Чехии и Албании. В трёх последних играх поляки проиграли дважды — 20 июня Молдавии со счётом 2:3 и 10 сентября Албании со счётом 0:2.

Ближайшие матчи сборная Польши проведёт в октябре с Фарерскими островами и Молдавией.

Ранее Сантуш возглавлял сборную Португалии. На чемпионате мира-2022 под его руководством португальцы добрались до четвертьфинала, где уступили команде Марокко с минимальным счётом. В 2016 году 68-летний специалист привёл команду к победе на чемпионате Европы.