Булыкин: ни один футболист не поедет из РПЛ на уменьшение зарплаты в Европу

Экс-нападающий московского «Динамо» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением на тему нежелания игроков РПЛ уезжать в Европу и идти на понижение зарплаты.
«Я уже давно говорил, что нужно уезжать из РПЛ. Если посмотреть, то футболисты сборных Хорватии, Бельгии, Словакии, Словении, Швейцарии играют в зарубежных чемпионатах и прогрессируют. Наши футболисты играют в чемпионате России за большие деньги и не совсем напрягаются.
Если у нас не будут такие большие зарплаты, то будут все уезжать и прогрессировать. От этого будет польза и сборной России, и футболистам, потому что придётся напрягаться, а не сидеть на скамейке за большие деньги. Государству будет польза, потому что меньше денег будет тратиться на футбол.
При такой позиции будет всем лучше. Я играл семь лет в Европе и знаю, о чём говорю. Ни один футболист из РПЛ не поедет на уменьшение зарплаты в Европу. Когда у нас зарплаты выше, чем в топ-чемпионатах, то это нонсенс для меня. Вряд ли в ближайшее время мы увидим переезд футболистов, пока кто-то не разберётся с зарплатами и неэффективным использованием денег в футболе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 13 сентября 2023
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