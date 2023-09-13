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Тимощук: В «Спартаке» больше воспитанников? Ничего страшного, пусть доказывают

Тимощук: В «Спартаке» больше воспитанников? Ничего страшного, пусть доказывают
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос, почему в клубе играет мало воспитанников. По его словам, сине-бело-голубые стараются активно внедрять молодых футболистов в первую команду.

Где наши воспитанники и работает ли академия «Зенита»? Ребят, задавайте эти вопросы руководству. Я здесь-то причём? У нас воспитанники играют, если вы видите. Играют в основной команде — уходят, приходят. Мы всегда стараемся использовать воспитанников в первой команде и всегда берём их на сборы.

В «Спартаке» воспитанники получают больше игрового времени? Ничего страшного. Пусть наши молодые футболисты доказывают и показывают, всё в их руках», — приводит слова Тимощука «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после семи туров. «Спартак» располагается на девятом месте, имея в активе 10 очков.

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