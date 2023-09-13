Защитник «Ростова» Вахания: год назад сорвался переход в «Кубань», рад этому

Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания рассказал, как примерно год назад сорвался его переход в краснодарскую «Кубань».

«Почему я подписан на паблики «Велеса», «Кубани» и «Чертаново»? «Велес» и «Чертаново» – просто так, ещё со времён Второй лиги, когда следил за ними. А в «Кубань» я должен был переходить примерно год назад. Приехал к ним на сборы, должен был подписывать контракт. Но в итоге так всё сложилось, что новый спонсор не зашёл к ним в клуб. Поэтому они не смогли выкупить меня у «Зенита». Тогда я вернулся в Питер и продолжил играть за «Зенит-2».

Получается, мог бы сейчас играть не в РПЛ и сборной России, а в «Кубани». Значит, всё сложилось даже лучше, чем могло быть. Рад, что так получилось», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Илья Вахания является воспитанником «Зенита», в системе которого провёл 17 лет. В июле этого года 23-летний защитник перешёл в «Ростов». Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 175 тысяч.