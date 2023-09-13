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Лэмпард может возглавить «Лион»

Лэмпард может возглавить «Лион»
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Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может стать наставником французского «Лиона». Об этом сообщает 90min.

По информации источника, клуб рассматривает специалиста в качестве кандидата на эту работу. Отмечается, что владелец клуба Джон Текстор испытывает к Лэмпарду симпатию.

Ранее сообщалось об интересе «Лиона» к Дженнаро Гаттузо и Грэму Поттеру, но последний уже отказался возглавить клуб.

В данный момент «Лион» идёт в зоне вылета французской Лиги 1, занимая последнее, 18-е место в турнирной таблице. В активе команды лишь одно очко после четырёх туров. На старте чемпионата «Олимпик» сыграл вничью с «Ниццей» (0:0), а также уступил «Страсбургу» (1:2), «Монпелье» (1:4) и «ПСЖ» (1:4).

Ранее «Лион» объявил о расставании с французским тренером Лораном Бланом.

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