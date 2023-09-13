Защитник «Ноттингема» Тоффоло условно дисквалифицирован на 5 месяцев из-за ставок

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала защитника «Ноттингем Форест» Гарри Тоффоло на пять месяцев условно за ставки на спорт в букмекерских конторах, сообщает ВВС.
По информации источника, Тоффоло нарушил правила Футбольной ассоциации, запрещающие игрокам делать ставки или передавать информацию, которая может быть использована для ставок, 375 раз в период с 22 января 2014 года по 18 марта 2017 года. В то время он был игроком «Норвич Сити» и выступал на правах аренды за «Суиндон», «Ротерхэм», «Питерборо» и «Сканторп». Срок условной дисквалификации 28-летнего футболиста продлён до конца сезона-2024/2025. Гарри также был оштрафован почти на € 25 тыс.
Защитник выступает за «Ноттингем Форест» с июля 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в одном матче и не отметился результативными действиями.
- 13 сентября 2023
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