Шишкин: три-четыре победы могут поднять «Спартак» так, что потом не догонишь

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о шансах московской команды в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиге. Также экс-игрок обороны красно-белых порассуждал о новичке Срджане Бабиче и о слухах об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Потеряны ли шансы на чемпионство у «Спартака»? Всё бывает. За полгода может многое решиться. Вспомните чемпионский год, когда «Спартак» выдал прекрасную вторую половину сезона и стал первым. Три-четыре победы могут поднять команду так, что потом не догонишь.

Что касается Бабича, то пока тяжело его оценивать, но это способный футболист с хорошими данными. Даже забить успел. Но надо смотреть на дистанции. Бывает, человек приедет, проведёт две-три игры, а потом пропадает. Поэтому здесь важна стабильность.

Что думаю о возможном увольнении Абаскаля? Всё показывает результат. Когда команда шла на первом месте, все говорили, какой это хороший тренер, что он ставит «Спартаку» классную игру. Когда нет результата – кресло качается. Если так будет продолжаться, руководство, конечно, задумается о смене тренера. Абаскаль сам это понимает», — приводит слова Шишкина «Евро-Футбол.Ру».