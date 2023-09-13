Форвард «Акрона» Понсе: в Венесуэле можно вернуться с улицы без сумки, в России спокойнее
Поделиться
26-летний венесуэльский нападающий тольттинского «Акрона» Андрес Понсе рассказал, что в России живётся намного спокойнее, чем в его родной стране.
«Я думаю, что в России сейчас намного спокойнее, чем в Венесуэле. В том смысле, что ты можешь спокойно гулять по улице, не опасаясь, что на тебя нападёт вор, украдёт твой бумажник или телефон. В Венесуэле такого спокойствия у тебя нет, потому что подобные ситуации происходят часто. Ты можешь выйти на улицу с сумкой, а вернуться без неё», — приводит слова Понсе Metaratings.
Понсе принадлежит «Акрону» с января 2023 года. Ранее он выступал за такие российские клубы, как грозненский «Ахмат», махачкалинский «Анжи» и волгоградский «Ротор». Transfermarkt оценивает футболиста в € 500 тыс.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 сентября 2023
-
21:17
-
21:14
-
21:06
-
21:03
-
20:59
-
20:52
-
20:51
-
20:36
-
20:24
-
20:14
-
20:12
-
20:02
-
19:46
-
19:43
-
19:30
-
19:29
-
19:23
-
19:16
-
19:12
-
19:00
-
18:57
-
18:52
-
18:47
-
18:41
-
18:36
-
18:26
-
18:17
-
18:13
-
18:10
-
18:05
-
17:58
-
17:54
-
17:43
-
17:39
-
17:34
Партнерский контент