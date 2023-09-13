Форвард «Акрона» Понсе: в Венесуэле можно вернуться с улицы без сумки, в России спокойнее

26-летний венесуэльский нападающий тольттинского «Акрона» Андрес Понсе рассказал, что в России живётся намного спокойнее, чем в его родной стране.

«Я думаю, что в России сейчас намного спокойнее, чем в Венесуэле. В том смысле, что ты можешь спокойно гулять по улице, не опасаясь, что на тебя нападёт вор, украдёт твой бумажник или телефон. В Венесуэле такого спокойствия у тебя нет, потому что подобные ситуации происходят часто. Ты можешь выйти на улицу с сумкой, а вернуться без неё», — приводит слова Понсе Metaratings.

Понсе принадлежит «Акрону» с января 2023 года. Ранее он выступал за такие российские клубы, как грозненский «Ахмат», махачкалинский «Анжи» и волгоградский «Ротор». Transfermarkt оценивает футболиста в € 500 тыс.