«Арис» официально объявил о возвращении Александра Кокорина
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Кипрский «Арис» официально объявил о возвращении из итальянской «Фиорентины» российского форварда Александра Кокорина.
«У каждого свои герои! Время быть вместе с «Арисом»! Официально, добро пожаловать обратно!», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсетях.
Напомним, 5 сентября, «Фиорентина» объявила о том, что Кокорин перейдёт в «Арис». В прошлом сезоне россиянин выступал за кипрский клуб и стал по итогам сезона лучшим бомбардиром команды. Кокорин отыграл 27 матчей за «Арис» в рамках внутреннего первенства и забил 13 голов. 32-летнего форварда признали лучшим игроком кипрского первенства сезона-2022/2023, а «Арис» стал чемпионом Кипра. Летом Александр вернулся в «Фиорентину».
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