Пиняев, несмотря на ушиб, сможет сыграть в ближайшем матче «Локомотива»

18-летний полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев сможет принять участие в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», несмотря на повреждение. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, Пиняев получил повреждение в товарищеском матче сборной России с олимпийской сборной Египта (1:2), который прошёл в понедельник, 11 сентября. В той встрече футболист отличился забитым мячом на седьмой минуте, реализовав пенальти. Позже он был заменён из-за ушиба.

В текущем сезоне Пиняев провёл 10 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Игра «Локомотива» с «Оренбургом» будет проведена в воскресенье, 17 сентября. Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Время начала встречи — 19:00 мск.