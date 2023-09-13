Защитник «Ростова» Вахания: в каждой игре, где мы провалились, что-то шло не так

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о причинах неудачного старта своей команды в нынешнем сезоне.

«В каждой игре, в которой мы проваливались, что-то шло не так. В одном матче один недочёт, во втором – другой. Пытаемся наладить игру в обороне. Наверное, у нас совсем молодой состав в защите, поэтому пока много пропускаем.

Если посмотреть игру с «Крыльями» (1:5), то там соперник забил всё, что создал. Там была высокая результативность. Конечно, мы ошибались там, где не должны были допускать ошибок. Это потеря концентрации. Уверен, что мы будем прибавлять от игры к игре и в конечном итоге выправим ситуацию», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе семь очков после семи туров. В трёх последних матчах подопечные Валерия Карпина потерпели поражение.