Понсе: задумывался ли над получением российского паспорта? У меня уже три паспорта

26-летний нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе ответил на вопрос о том, задумывался ли он над получением российского паспорта.

«Задумывался ли над получением российского паспорта? У меня уже три паспорта – не получится получить четвёртый! Если бы была возможность, я бы попробовал. Но у меня уже есть паспорта Венесуэлы, Колумбии, а скоро получу испанский», — приводит слова Понсе Metaratings.

Понсе принадлежит «Акрону» с января 2023 года. В текущем сезоне Мелбет Первой лиги игрок провёл девять матчей и забил два мяча. Ранее он выступал за такие российские клубы, как грозненский «Ахмат», махачкалинский «Анжи» и волгоградский «Ротор». По данным интернет-портала Transfermarkt ориентировочная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.