В «Рубине» подтвердили интерес к полузащитнику Валентину Ваде

В казанском «Рубине» прокомментировали информацию о возможном переходе в клуб аргентинского полузащитника Валентина Вады.
«Рубин» действительно заинтересован в подписании полузащитника Валентина Вады. Ясность касательно потенциального перехода игрока наступит в ближайшие дни», – приводит слова представителя пресс-службы клуба «Татар-информ».
Вада сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом полузащитника был «Реал Сарагоса». За всё время выступлений за этот коллектив полузащитник провёл 67 матчей, отметился 11 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Также 27-летний футболист выступал за такие клубы, как французские «Бордо» и «Сент-Этьен», испанские «Тенерифе» и «Альмерию». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыноочную стоимость аргентинского футболиста в € 1 млн.
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