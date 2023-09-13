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Форвард «Акрона» Понсе — о Путине: он популярен в Латинской Америке

Форвард «Акрона» Понсе — о Путине: он популярен в Латинской Америке
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26-летний венесуэльский нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе рассказал о популярности президента России Владимира Путина в Латинской Америке.

«Конечно, все знают о Путине, о том, что сейчас происходит в России. В Венесуэле о нём много пишут в новостях. По тому, что я вижу, он популярен в Латинской Америке», — приводит слова Понсе Metaratings.

Андрес Понсе принадлежит «Акрону» с января 2023 года. В текущем сезоне Мелбет Первой лиги игрок провёл девять матчей и забил два мяча. Ранее он выступал за такие российские клубы, как грозненский «Ахмат», махачкалинский «Анжи» и волгоградский «Ротор». По данным интернет-портала Transfermarkt ориентировочная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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