Скира: «Лион» предложил Фабио Гроссо возглавить команду

Французский «Лион» предложил итальянскому специалисту Фабио Гроссо стать главным тренером команды, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, итальянцу предложен контракт до 2025 года. Переговоры в процессе.
45-летний Гроссо ранее возглавлял итальянские «Бари», «Эллас Верону», «Брешию», «Фрозиноне» и швейцарский «Сьон». Будучи футболистом Фабио выступал за «Лион» с 2007 по 2009 год.
Ранее сообщалось об интересе «Лиона» к Дженнаро Гаттузо, Фрэнку Лэмпарду и Грэму Поттеру, но последний уже отказался возглавить клуб.
В данный момент «Лион» идёт в зоне вылета французской Лиги 1, занимая последнее, 18-е место в турнирной таблице. В активе команды лишь одно очко после четырёх туров. На старте чемпионата «Олимпик» сыграл вничью с «Ниццей» (0:0), а также уступил «Страсбургу» (1:2), «Монпелье» (1:4) и «ПСЖ» (1:4).
- 13 сентября 2023
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