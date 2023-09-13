Понсе — о Кадырове: он пользовался огромным уважением в Грозном, среди людей

26-летний нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе поделился мнением о главе Чечни Рамзане Кадырове.
«Он всегда поддерживал клуб, но никогда не бывал на тренировках при мне. Конкретно у меня не было возможности с ним лично пересечься. Но я знаю, что он очень влиятельная персона для Грозного, у него также много власти в клубе. По крайней мере, так было раньше. Он был владельцем клуба, в экономическом плане со всех сторон помогал команде. Он пользовался огромным уважением в городе, среди людей», — приводит слова Понсе Metaratings.
Понсе принадлежит «Акрону» с января 2023 года. В текущем сезоне Мелбет Первой лиги игрок провёл девять матчей и забил два мяча. Ранее он выступал за такие российские клубы, как грозненский «Ахмат», махачкалинский «Анжи» и волгоградский «Ротор». По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.
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