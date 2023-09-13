Спиряков: вратари «Краснодара» могут быть основными в любом европейском клубе-середняке

Бывший вратарь медиафутбольной команды «Амкал» Евгений Спиряков оценил работу с голкиперами в «Краснодаре».

«У «Краснодара» в данный момент выстрелила длительная система, которая работала на рост и прогресс молодых футболистов. Поэтому сейчас мы имеем в сборной России двух вратарей «Краснодара». Более того, Агкацев всегда вызывался в молодежную сборную, как и Сафонов.

Надо заметить, что у «Зенита» Адамов — он всё-таки воспитанник «Краснодара». То есть Агкацев, Адамов и Сафонов — это три вратаря из «Краснодара». Видно, что система выстрелила.

Ни у кого нет потолка. Если человек играет в РПЛ и тянет на уровне сборной — точно нет потолка. Я уверен, что и Агкацев и Сафонов могли бы быть первыми номерами любого клуба РПЛ или середняка из европейского чемпионата», — приводит слова Спирякова Sports.ru.