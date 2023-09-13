Кубок России. «Знамя Труда» обыграло «Велес» в серии послематчевых пенальти

Сегодня, 13 сентября, состоялся матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между московским «Велесом» и футбольным клубом «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Команды играли на стадионе «Авангард» в Домодедово. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Знамя Труда» одержало победу в серии послематчевых пенальти со счётом 4:1, сыграв в основное время 1:1.

В основное время матча команды обменялись забитыми мячами. На 28-й минуте матча гости вышли вперёд благодаря голу полузащитника Абдурахмана Ахильгова. Во втором тайме «Велес» получил право пробить пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал 24-летний Владимир Кабахидзе. В серии послематчевых пенальти москвичи смогли реализовать лишь одну попытку из трёх, в то время как футболисты «Знамени Труда» были точны во всех четырёх ударах.