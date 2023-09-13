Зарема Салихова выразила респект Карпину за совет футболистам уезжать из России

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, выразила уважение главному тренеру сборной России Валерию Карпину в связи с его советом футболистам уезжать из России.

«Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации», – приводит слова Салиховой «РИА Новости».

Напомним, ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал мнение, что молодым российским футболистам следует переходить в зарубежные клубы, чтобы повысить свой уровень.

Команда Карпина провела сборы в Новогорске. Тренировки прошли с 4 по 12 сентября. В этот период сборная сыграла три товарищеских матча. Дважды команда сыграла с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2) и один раз с Катаром (1:1).