Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зарема Салихова выразила респект Карпину за совет футболистам уезжать из России

Зарема Салихова выразила респект Карпину за совет футболистам уезжать из России
Комментарии

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, выразила уважение главному тренеру сборной России Валерию Карпину в связи с его советом футболистам уезжать из России.

«Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации», – приводит слова Салиховой «РИА Новости».

Напомним, ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал мнение, что молодым российским футболистам следует переходить в зарубежные клубы, чтобы повысить свой уровень.

Команда Карпина провела сборы в Новогорске. Тренировки прошли с 4 по 12 сентября. В этот период сборная сыграла три товарищеских матча. Дважды команда сыграла с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2) и один раз с Катаром (1:1).

Материалы по теме
Карпин: 568 тысяч раз советовал молодым уезжать из РПЛ. Могу ещё раз сказать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android