Зарема Салихова выразила респект Карпину за совет футболистам уезжать из России
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Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, выразила уважение главному тренеру сборной России Валерию Карпину в связи с его советом футболистам уезжать из России.
«Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации», – приводит слова Салиховой «РИА Новости».
Напомним, ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал мнение, что молодым российским футболистам следует переходить в зарубежные клубы, чтобы повысить свой уровень.
Команда Карпина провела сборы в Новогорске. Тренировки прошли с 4 по 12 сентября. В этот период сборная сыграла три товарищеских матча. Дважды команда сыграла с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2) и один раз с Катаром (1:1).
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