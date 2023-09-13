Кечинов: наш футбол деградирует, потому что мы варимся в собственном «котле»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о выступлениях сборной, а также о ситуации в отечественном футболе.

«В любом случае такие сборы нужны — надо встречаться, тренироваться, общаться, играть. Сборная существует — и надо это показывать. Другое дело, что наш футбол деградирует — мы видим это прекрасно. Потому что лакмусовой бумажкой были международные матчи. Они показывали, в каком состоянии внутренний чемпионат. А что мы сейчас видим? Что не можем обыграть Узбекистан и Катар, других, которых можно перечислить. Можно говорить, что нет мотивации, потому что это товарищеские матчи, ещё чего-то нет. Но в 90-е годы, что бы ни было, сборная России спокойно, без напряжения обыграла бы таких соперников. Уверен на 100%. А сейчас – напряг против команд, которые в мировом рейтинге вообще непонятно на каком месте. Это всё говорит о том, что наш футбол на данный момент не прогрессирует, он, повторюсь, деградирует. Потому что мы варимся в собственном «котле».

Карпин считает, что нашим игрокам надо уезжать в Европу и тогда сборная будет прогрессировать? Да, он о том и говорит, что наш чемпионат деградирует, в нём футболисты не растут. Карпин именно это и хотел сказать. Наш чемпионат — слабый, даже тот же турецкий сейчас гораздо сильнее РПЛ.

Кто мог бы скоро уехать? Пиняев, например, в скором будущем может уехать, если будет прогрессировать. У него хорошие задатки, он молодой парень. Или тот же Литвинов — также, если будет прогрессировать, имеет хорошие шансы. Таких фамилий молодых игроков можно много назвать. Но наши футболисты сейчас не особо на счету в Европе, и, если кто-то уезжает — это расценивается как чудо.

Уходить в Азию или ждать возвращения в УЕФА? Думать об этом в любом случае надо. Сейчас нет понимания, когда мы вернёмся в УЕФА. Потому что без официальных международных игр мы не будем расти, будем видеть то, что происходит сейчас. И если есть понимание, что в ближайшие десять лет нам в Европе ничего не светит, надо серьезно думать об уходе в Азию. Потому что за десять лет, если ничего не поменяется, кому вообще этот футбол будет нужен?», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».