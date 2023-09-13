Гвардиола вернулся к работе после перенесённой операции на спине
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вернулся к работе после операции на спине, сообщает пресс‑служба английского клуба.
В конце августа пресс-служба английского клуба сообщала, что 52‑летний испанец вылетел в Барселону для неотложной операции. Гвардиола пропустил две игры команды, с «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и с лондонским «Фулхэмом» (5:1). В период его отсутствия обязанности главного тренера исполнял Хуан Лильо.
Действующий чемпион страны «Манчестер Сити» набрал максимальное количество очков после четырёх сыгранных туров и возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. В субботу, 16 сентября, «горожане» сыграют с лондонским «Вест Хэмом» в матче пятого тура чемпионата Англии.
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