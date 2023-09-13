Итальянский журналист: Миранчук ничем не выделяется на фоне других игроков Серии А

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки поделился мнением о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Вряд ли в этом сезоне Миранчук чем-то удивит и заставит Гасперини ставить его в стартовый состав. У Алексея было достаточно времени, чтобы проявить себя. Проблема в том, что он ничем не выделяется на фоне других игроков Серии А», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

27-летний Миранчук связан с «Аталантой» контрактом до июня 2024 года. Полузащитник до сих пор ни разу не попадал в заявку команды на матчи нынешнего сезона чемпионата Италии.

В конце августа агент Миранчука сообщил, что полузащитник решил остаться в «Аталанте» после разговора с главным тренером команды Джаном Пьеро Гасперини.

В прошлом сезоне Миранчук играл за «Торино» на правах аренды.