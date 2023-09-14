Дмитрий Булыкин рассказал, как повысить эффективность российского футбола

Экс-нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин порассуждал, как сделать так, чтобы отечественные футболисты прогрессировали и стремились выступать на самом высоком уровне.

«Нужно сделать бонусную систему и убрать большие зарплаты. Тогда футболисты будут мотивированы, чтобы зарабатывать на победах, на кубках. И будут мотивированы, чтобы уехать и там зарабатывать больше. И все будут в плюсе, даже государство, которое тратит деньги на спорт.

Оно тоже сократит свои вливания, потому что ну очень неэффективно используются те деньги, которые тратятся на футболистов. Сразу всех зайцев можно поймать таким ударом.

Но, к сожалению, это не нужно многим людям, которые против развития российского футбола, а работают только за деньги», – приводит слова Булыкина «Газета.Ru».