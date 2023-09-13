«Спартаку» передали территорию академии имении Ф.Ф. Черенкова в Сокольниках
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Территория академии имени Фёдора Черенкова в Сокольниках передана московскому «Спартаку», сообщает пресс‑служба красно-белых.
«Группа «Лукойл» завершила сделку по выкупу объектов на территории спортивного комплекса в Сокольниках. Таким образом все поля и строения, в которых располагается Академия имени Ф.Ф. Черенкова, теперь предоставлены для целей использования футбольным клубом «Спартак-Москва». Вскоре будет принята комплексная программа развития территории для нужд Академии и клуба.
Академия красно-белых создана в 2009 году и по праву считается одной из лучших в стране. Команды Академии неоднократно становились победителями и призерами российских и международных соревнований», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.
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