Глебов: мы плюс-минус понимаем, в чём проблемы «Ростова» сейчас

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов заявил, что донскому клубу необходимо выправить игру в защите для улучшения результатов в чемпионате.
«Мы плюс-минус понимаем, в чем проблемы «Ростова» сейчас. Поэтому настроены в ближайшее время улучшить результаты. Сезон только стартовал. И нет такого, что нужна была смена обстановки. Спокойно работаем. Понятно, что многое нужно выправлять. Но надеюсь, что исправим ситуацию.
В чём эти проблемы? Я думаю, что в первую очередь — это оборона. Очень много пропускаем, поэтому такие результаты.
Нервозности нет. Я ещё раз повторю, что в целом у нас есть понимание наших проблем. Понимаем, над чем надо работать и что нужно исправлять. Имею в виду оборону. Если начнём с обороны, исправим тактические моменты, то думаю, что будет проще», — приводят слова Глебова «Известия».
На данный момент «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков за семь туров. В трёх последних матчах подопечные Валерия Карпина неизменно проигрывали.
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