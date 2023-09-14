Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глебов: в концовке матча с Катаром заметно было, что Головин не бросил вёсла

Глебов: в концовке матча с Катаром заметно было, что Головин не бросил вёсла
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной России Данил Глебов поделился мнением об Александре Головине.

«Выше ли интенсивность у Головина с его практикой в «Монако»? Наверное, да. По Саше видно, что он лучше в этом плане готов. Даже в концовке матча с Катаром заметно было, что он бежал, не бросил вёсла, а продолжал работать. Видимо, привык к таким скоростям во Франции. Для него это было не в первый раз за последнее время», — приводят слова Глебова «Известия».

Напомним, матч с Катаром (1:1), прошедший 12 сентября, стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.

Материалы по теме
Эксклюзив
Солдатенков: на поле реально видно, что Головин приехал из Европы — игрок другого уровня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android