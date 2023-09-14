Глебов: в концовке матча с Катаром заметно было, что Головин не бросил вёсла

Полузащитник сборной России Данил Глебов поделился мнением об Александре Головине.
«Выше ли интенсивность у Головина с его практикой в «Монако»? Наверное, да. По Саше видно, что он лучше в этом плане готов. Даже в концовке матча с Катаром заметно было, что он бежал, не бросил вёсла, а продолжал работать. Видимо, привык к таким скоростям во Франции. Для него это было не в первый раз за последнее время», — приводят слова Глебова «Известия».
Напомним, матч с Катаром (1:1), прошедший 12 сентября, стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.
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