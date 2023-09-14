Глебов — о матче с Катаром: интенсивность была выше, чем в РПЛ

Полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов поделился впечатлениями от товарищеского матча с Катаром, прошедшего 12 сентября. Встреча закончилась вничью — 1:1.

«Понятно, что игра с Катаром была для нас непростой. Всё равно видно, что по интенсивности всё у нас побыстрее, чем в чемпионате. Хотя в матче с Ираном интенсивность была ещё более высокая. В Катаре она была пониже, но всё равно выше, чем в РПЛ. Наверное, поэтому немножко тяжеловато нам было. Если первые 20–25 минут сыграли хорошо, то потом были проблемы, потому что подсели, подустали и отдали инициативу сопернику.

Интенсивность не только наша была выше, но и самого матча. То есть футболисты Ирана больше нас заставляли делать всё быстрее. Бежали быстрее. И из-за этого всё остальное приходилось делать быстрее. С Катаром глобально интенсивность была не такая. Но всё равно выше, чем в матчах нашей премьер-лиги», — приводят слова Глебова «Известия».