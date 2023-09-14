Рязанцев рассказал об интересе «Вольфсбурга» и переходе в «Зенит» из «Рубина»

Бывший футболист сборной России, московского «Торпедо», «Зенита», «Рубина» и ряда других клубов Александр Рязанцев ответил на вопрос о том, был ли у него реальный шанс уехать в европейский клуб по ходу карьеры.
«По сути – нет, никогда. Реально был один единственный момент: когда-то я был третьим в списке в «Вольфсбурге». Вот и всё. Мне тогда так сказали: без сборной ты никуда не уедешь. Поэтому я и согласился на этот переход в «Зенит». Все думали, что я туда перешёл из-за денег, но это глупость: мне «Рубин» предлагал значительно больше. Я перешёл туда с такими мыслями: играю в «Зените» — попадаю в сборную. Играю в сборной – попадаю в Европу. Разумеется, я хотел попробовать свои силы в одной из европейских лиг, жаль не вышло», — приводит официальный сайт «Торпедо» слова Рязанцева.
Рязанцев объявил о завершении игровой карьеры неделю назад. Сейчас он является спортивным координатором «Торпедо».
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