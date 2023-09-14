«Торпедо» отдало в аренду нападающего Данилина

Московское «Торпедо» и ивановский «Текстильщик» достигли договорённости об аренде 22-летнего нападающего Максима Данилина до окончания сезона 2023/2024, сообщает официальный сайт столичного клуба. У чёрно-белых есть право вернуть форварда в расположение команды зимой.
Данилин в прошлом сезоне сыграл два матча за «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге. Большую часть сезона он провёл во второй команде чёрно-белых во Второй лиге, где на его счету 20 матчей и четыре гола. Также Данилин в 2020 году дважды сыграл в РПЛ за московское «Динамо». Форвард выступал за юношеские сборные России.
Московское «Торпедо» в данный момент занимает восьмое место в Первой лиге, набрав 14 очков в девяти матчах.
Ивановский «Текстильщик» играет в серебряной группе дивизиона А Второй лиги.
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