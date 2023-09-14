«Отмочил, действительно». Рязанцев — о меме «извините, пирожки»

Бывший футболист сборной России, московского «Торпедо», «Зенита», «Рубина» и ряда других клубов Александр Рязанцев вспомнил, как узнал о меме «извините, пирожки» с его участием. Этой фразой игрок, во время выступлений за казанский клуб, ответил в микст-зоне на просьбу журналистов об интервью после матча с «Амкаром» в 2012 году.
«Да, и это ещё до эры социальных сетей было! Забавно, что вообще об этом эпизоде я узнал от сестры, которая футболом вообще не увлекается. Говорит: «Саня, тебя показали в Youtube, в «100500». Ты что там отмочил?». Оказывается, она смотрела этот блог, а ведущий прикольно обыграл мою фразу. Интересно, что в те времена я был один из тех, кто всегда общался с журналистами. А в тот момент подумал: «Ну что, опять?», хотел как-то побыстрее уйти. Ну и вот такое… отмочил, действительно», — приводит официальный сайт «Торпедо» слова Рязанцева.
Рязанцев объявил о завершении игровой карьеры неделю назад. Сейчас он является спортивным координатором «Торпедо».
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