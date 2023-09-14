Четыре футболиста погибли из-за сильнейшего наводнения в Ливии

Четыре футболиста погибли в результате сильнейшего наводнения, которое произошло в Ливии.

«Выражаем соболезнования в связи с гибелью Шахина Аль-Джамиля, Салеха Сасси, Аль-Хусейна Шалуфа и Мунтхера Садаки», — приводит заявление Федерации футбола Ливии Al Jazeera.

Сообщалось, что наводнения в Ливии вызваны мощным средиземноморским штормом «Даниэль». По данным СМИ, число погибших превысило уже 2 тыс. человек, а всего количество пострадавших насчитывает уже около 5 тыс.

Ранее Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи в связи с жертвами в результате наводнения. Также Путин заявил, что Россия готова оказать Ливии необходимое содействие.