Эмблемы двух российских клубов вошли в сотню лучших по версии FourFourTwo

Эмблемы ЦСКА и «Зенита» вошли в сотню лучших по версии издания FourFourTwo.

Про эмблему ЦСКА на сайте говорится так:

«Эмблема ЦСКА с кириллическими буквами и квадратным видом была введена в 2003 году, а затем снова обновлена в 2008 году, чтобы стать больше, жирнее и ярче.

ЦСКА начинал как армейская команда с типично сдержанным логотипом, прежде чем в 1923 году на эмблеме появилась красная звезда. С годами он развивался, в него добавляли новые элементы и со временем он становился всё ярче — с венками из листьев, лентами и эмблемой».

Эмблему «Зенита» описали следующим образом:

«Читаешь и ищешь слово «Зенит», но оно так и не появляется. Это «3»? «H»? Потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что это написано не тем алфавитом, который мы знаем и любим, но, мы узнаем хороший дизайн, когда увидим его».

Отметим, рейтинг опубликован в алфавитном порядке.