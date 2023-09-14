Эмблемы двух российских клубов вошли в сотню лучших по версии FourFourTwo

Эмблемы ЦСКА и «Зенита» вошли в сотню лучших по версии издания FourFourTwo.
Про эмблему ЦСКА на сайте говорится так:
«Эмблема ЦСКА с кириллическими буквами и квадратным видом была введена в 2003 году, а затем снова обновлена в 2008 году, чтобы стать больше, жирнее и ярче.
ЦСКА начинал как армейская команда с типично сдержанным логотипом, прежде чем в 1923 году на эмблеме появилась красная звезда. С годами он развивался, в него добавляли новые элементы и со временем он становился всё ярче — с венками из листьев, лентами и эмблемой».
Эмблему «Зенита» описали следующим образом:
«Читаешь и ищешь слово «Зенит», но оно так и не появляется. Это «3»? «H»? Потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что это написано не тем алфавитом, который мы знаем и любим, но, мы узнаем хороший дизайн, когда увидим его».
Отметим, рейтинг опубликован в алфавитном порядке.
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