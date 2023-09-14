Ботака-Иобома перешёл в тульский «Арсенал» из «Уфы»

Защитник Эрвинг Ботака-Иобома подписал контракт с тульским «Арсеналом», сообщает официальный сайт клуба. Футболист будет выступать за команду под третьим номером.

24-летний россиянин конголезского происхождения является воспитанником московского «Локомотива». Ботака-Иобома выступал за «Солярис», «Локомотив-Казанку», грузинский «Самгурали», «Луч» и «Велес». Его последним клубом была «Уфа», за которую он провёл 55 матчей, 13 из которых в Российской Премьер-Лиге. В нынешнем сезоне Ботака-Иобома сыграл за команду из столицы Башкортостана семь матчей в золотой группе дивизиона А Второй лиги и одну встречу в Кубке страны.

«Арсенал» занимает 13 место в Первой лиге. На счету команды 10 очков после девяти туров.