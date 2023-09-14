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Экс-защитник «Торпедо» Самсонов и хавбек «СКА-Хабаровск» перешли в «Уфу»

Экс-защитник «Торпедо» Самсонов и хавбек «СКА-Хабаровск» перешли в «Уфу»
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Защитник Артём Самсонов, который несколько дней назад покинул московское «Торпедо», подписал контракт с «Уфой», сообщает официальный сайт клуба из Башкортостана. Новая команда футболиста выступает в золотой группе дивизиона А Второй лиги.

34-летний Самсонов всего сыграл за «Торпедо», воспитанником которого является, 223 матча. В активе футболиста 22 встречи в Российской Премьер-Лиге и 229 игр в Первой лиге. На профессиональном уровне он забил 25 мячей и сделал 15 результативных передач. Самсонов является чемпионом Европы 2006 года в составе сборной России U-17.

Также «Уфа» договорилась со «СКА-Хабаровск» о трансфере в башкортостанскую команду 21-летнего полузащитника Даниила Григорьева. Хавбек перешёл в армейский клуб минувшей зимой из «Алании». С тех пор Григорьев провёл один матч за основную команду «СКА-Хабаровск», а также пять игр за дубль, в которых отметился двумя голевыми передачами.

«Уфа» в данный момент занимает в своей группе во Второй лиге девятое место среди 10 участников. На счету команды девять очков после девяти матчей. Исполняющим обязанности главного тренера уфимцев является Евгений Харлачёв.

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