Четыре игрока сборной Греции пропустили матч отбора из-за ошибки Федерации футбола страны

Четыре футболиста сборной Греции не приняли участие в матче отбора на чемпионат Европы — 2024 с Гибралтаром (5:0) из-за несуществующего перебора жёлтых карточек, сообщает The President.



По информации источника, работники Федерации футбола страны думали, что дисквалификация наступает после двух предупреждений. Однако на самом деле она наступает после трёх.



После пяти туров сборная Греции занимает третье место в группе В с девятью очками (три победы и два поражения). Лидирует в таблице сборная Франции (15 очков).



Если у сборной Греции не получится отобраться в финальную часть турнира через групповой этап, то она получит второй шанс в плей-офф, благодаря своему выступлению в Лиге наций 2022/2023. Греция выиграла группу С2 с 15 очками, оставив позади Косово, Северную Ирландию и Кипр.



Квалификация на ЧЕ – 2024 года пройдет с 23 марта 2023 по 26 марта 2024. В отборе участвует 53 сборные. Финальная часть турнира пройдет в Германии, которая последний раз принимала ЧЕ в 1988 году. Матч открытия запланирован на 14 июня, а финал пройдёт 14 июля.