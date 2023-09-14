Рязанцев поделился эмоциями после завершения карьеры

Бывший полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, что чувствует после завершения профессиональной карьеры.



«С одной стороны грусть. Потому что играть в футбол, профессионально, в официальных матчах – это просто прекрасно. С другой – в голове сейчас есть очень много интересных мыслей по поводу того, чем я могу быть полезен команде, в каком качестве смогу работать. В общем, это двоякая история» — приводит слова Рязанцева официальный сайт «Торпедо».



Рязанцев является воспитанником «Торпедо». За свою карьеру 37-летний полузащитник поиграл за «Рубин», «Зенит», «Урал», «Амкар» и «Химки». Последние три года Рязанцев провел в составе автозаводцев, где и завершил карьеру.

За 21 год в профессиональном футболе Рязанцев сыграл 448 матчей, забил 48 мячей и отдал 61 голевую передачу. Больше всего игр полузащитник провел в футболке казанского «Рубину» (208).