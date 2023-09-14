Рязанцев – о прощальном матче: хочу провести его на новом торпедовском стадионе

Бывший полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, проведёт ли он прощальный матч за в футболке автозаводцев.
7 сентября в возрасте 37 лет полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Буквально на днях пришла в голову мысль, что хочу провести прощальный матч на новом торпедовском стадионе. Кто знает, может меня даже в официальном матче можно будет выпустить минут на пять вместе с Лебеденко, чтобы я погоды не испортил. Хотя, кто знает, может Леба и до того времени в основе доиграет (улыбается). А сейчас не вижу в этом какой-то необходимости. Будет время, будет возможность, будет желание, прощальный матч всегда можно будет организовать», — приводит слова Рязанцева официальный сайт «Торпедо».
Рязанцев является воспитанником «Торпедо». В 2019 году, спустя 13 лет карьеры, полузащитник вернулся в команду, где провел 4 сезона.
В нынешнем сезоне «Торпедо» принимает участие в Первой лиге. После девяти туров команда Жозепа Клотета занимает шестое место с 14 очками. Лидирует в чемпионате владикавказская «Алания».
В следующем туре «Торпедо» на своём поле примет «Енисей». Матч пройдёт 17 сентября.
- 14 сентября 2023
-
07:52
-
07:18
-
07:01
-
06:39
-
06:19
-
06:06
-
05:29
-
04:56
-
04:26
-
04:09
-
03:23
-
02:41
-
02:25
-
02:19
-
02:02
-
01:44
-
01:38
-
01:21
-
00:59
-
00:54
-
00:52
-
00:38
-
00:24
-
00:24
-
00:16
- 13 сентября 2023
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:38
-
23:38
-
23:28
-
23:27
-
23:17
-
23:10
-
22:59