Рязанцев – о прощальном матче: хочу провести его на новом торпедовском стадионе

Бывший полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, проведёт ли он прощальный матч за в футболке автозаводцев.



7 сентября в возрасте 37 лет полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Буквально на днях пришла в голову мысль, что хочу провести прощальный матч на новом торпедовском стадионе. Кто знает, может меня даже в официальном матче можно будет выпустить минут на пять вместе с Лебеденко, чтобы я погоды не испортил. Хотя, кто знает, может Леба и до того времени в основе доиграет (улыбается). А сейчас не вижу в этом какой-то необходимости. Будет время, будет возможность, будет желание, прощальный матч всегда можно будет организовать», — приводит слова Рязанцева официальный сайт «Торпедо».

Рязанцев является воспитанником «Торпедо». В 2019 году, спустя 13 лет карьеры, полузащитник вернулся в команду, где провел 4 сезона.



В нынешнем сезоне «Торпедо» принимает участие в Первой лиге. После девяти туров команда Жозепа Клотета занимает шестое место с 14 очками. Лидирует в чемпионате владикавказская «Алания».



В следующем туре «Торпедо» на своём поле примет «Енисей». Матч пройдёт 17 сентября.