Быстров: по аутам бить легче всего. Никто не хочет играть в футбол

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал оборонительный стиль, который выбирают тренеры в матчах Пути регионов Фонбет Кубка России.

«По аутам бить легче всего. Играть в атаку, что‑то создавать — гораздо тяжелее. Тренеры что выбирают? Десять человек сзади, а одного впереди. Отбиться, выбить мяч подальше… А в серии пенальти, может, повезёт.Никто не хочет играть в футбол. Я просто не знаю… Здесь же нет солидного перевеса в классе на этой стадии. Но они заведомо выбирают: «Зачем нам играть в атаку, прессинговать? Просто сзади встали, отбились, 0:3 не получили. Вот вся сейчас логика наших тренеров», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Жеребьевка четвертого раунда Пути регионов турнира состоится завтра, 15 сентября.