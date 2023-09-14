Быстров: по аутам бить легче всего. Никто не хочет играть в футбол
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Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал оборонительный стиль, который выбирают тренеры в матчах Пути регионов Фонбет Кубка России.
«По аутам бить легче всего. Играть в атаку, что‑то создавать — гораздо тяжелее. Тренеры что выбирают? Десять человек сзади, а одного впереди. Отбиться, выбить мяч подальше… А в серии пенальти, может, повезёт.Никто не хочет играть в футбол. Я просто не знаю… Здесь же нет солидного перевеса в классе на этой стадии. Но они заведомо выбирают: «Зачем нам играть в атаку, прессинговать? Просто сзади встали, отбились, 0:3 не получили. Вот вся сейчас логика наших тренеров», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».
Жеребьевка четвертого раунда Пути регионов турнира состоится завтра, 15 сентября.
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