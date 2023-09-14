Экс-игрок «Спартака» Бояринцев: Абаскаль молод, для работы со взрослыми дядями опыт нужен

Главный тренер «Сокола» и бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о работе наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Как тренер Абаскаль ещё молод, да и помощники у него без особого опыта. А тут большие игры. Чтобы работать со взрослыми дядями, определённый опыт нужен. Абаскаль ещё не искушён большими победами, командами. «Спартак» для него — первая топ-команда с серьёзными задачами. Иногда он ведёт себя странно. Но «Спартак» готов дать карт-бланш, чтобы тренер экспериментировал. Может, это и приведёт к чему-то хорошему», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

После семи туров «Спартак» занимает девятое место, набрав 10 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар».