Экс-игрок «Спартака» Бояринцев: Абаскаль молод, для работы со взрослыми дядями опыт нужен
Поделиться
Главный тренер «Сокола» и бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о работе наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Как тренер Абаскаль ещё молод, да и помощники у него без особого опыта. А тут большие игры. Чтобы работать со взрослыми дядями, определённый опыт нужен. Абаскаль ещё не искушён большими победами, командами. «Спартак» для него — первая топ-команда с серьёзными задачами. Иногда он ведёт себя странно. Но «Спартак» готов дать карт-бланш, чтобы тренер экспериментировал. Может, это и приведёт к чему-то хорошему», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.
После семи туров «Спартак» занимает девятое место, набрав 10 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар».
Комментарии
- 14 сентября 2023
-
11:07
-
11:04
-
10:56
-
10:56
-
10:50
-
10:50
-
10:49
-
10:45
-
10:36
-
10:27
-
10:24
-
10:20
-
10:15
-
10:11
-
10:10
-
10:09
-
10:04
-
09:56
-
09:55
-
09:50
-
09:47
-
09:44
-
09:38
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:04
-
09:00
-
08:30
-
08:10
-
07:52
-
07:18
-
07:01
-
06:39
-
06:19
Партнерский контент