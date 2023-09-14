Главный тренер «Сокола» Бояринцев: хотелось бы иметь в Саратове натуральное поле
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Главный тренер «Сокола» и бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил финансовые возможности и инфраструктуру саратовского клуба.
«Для Первой лиги у нас хорошие условия. Команду строить можно. Жалко только, что газон искусственный. Хотелось бы, чтобы в таком регионе было натуральное поле. Это вопрос денег. Бюджет у нас скромный, но для Первой лиги хватает. Если ставить более высокие задачи, всё упирается в финансирование», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.
После девяти туров в Мелбет Первой лиге «Сокол» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков. От лидирующей «Алании» команда отстаёт на три очка. В следующем туре «Сокол» сыграет с «Черноморцем».
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