«Странная история для нашего футбола». Бояринцев — об уходе из «Родины»

Главный тренер «Сокола» и бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев вспомнил свой уход из «Родины» после выигрыша Второй лиги.

«А что говорить? У меня закончился контракт, пожали руки, и всё. Клуб захотел двигаться с другим специалистом, хотя такая история немного странная для нашего футбола. Скорее всего, хотели тренера более высокого уровня, ведь стояла задача выхода в РПЛ. Видимо, ко мне у руководства не было доверия», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

После девяти туров в Мелбет Первой лиге «Сокол» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков. От лидирующей «Алании» команда отстаёт на три очка. В следующем туре «Сокол» сыграет с «Черноморцем». «Родина» под руководством Дмитрия Парфёнова занимает девятое место в таблице, имея в активе 13 очков.