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Бояринцев: кто-то ничего не выиграл в Первой-Второй лигах, а уже в РПЛ. Тут всё понятно

Бояринцев: кто-то ничего не выиграл в Первой-Второй лигах, а уже в РПЛ. Тут всё понятно
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Главный тренер «Сокола» и бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал о вариантах трудоустройства в Российской Премьер-Лиге.

«Знаю, что меня рассматривали в РПЛ, но где-то в третьем составе. Такие слухи до меня доходили. Есть тренеры, которые ничего не выигрывают во Второй и Первой лигах, но уже работают с командами РПЛ. Тут всё понятно — у кого-то есть связи. Чаще всего тренеров без опыта руководители клубов боятся брать», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

После девяти туров в Мелбет Первой лиге «Сокол» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков. От лидирующей «Алании» команда отстаёт на три очка. В следующем туре «Сокол» сыграет с «Черноморцем».

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