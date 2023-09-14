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Быстров: Кутепов куда приходит, команда не выигрывает. Игроки «Велеса» вышли отмучиться

Быстров: Кутепов куда приходит, команда не выигрывает. Игроки «Велеса» вышли отмучиться
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Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на вылет «Велеса» из Фонбет Кубка России по футболу.

«Кутепов куда приходит, команда не может выиграть. По ощущением, игроки «Велеса» вышли на матч как на каторгу. Отмучиться. Нет такого, чтобы играть первым номером, доминировать на поле», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в среду, 13 сентября московский «Велес» в серии пенальти уступил «Знамени Труда» из Орехово‑Зуево в матче 1/64 финала Пути регионов Кубка России — 1:1 (1:4 по пенальти). Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов вышел в стартовом составе и был заменён на 71‑й минуте встречи.

Жеребьёвка 1/32 финала Пути регионов Кубка России состоится в пятницу, 15 сентября.

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