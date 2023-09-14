Бояринцев: не исключаю вариант, что до зимы Абаскаль в «Спартаке» может и недоработать

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев полагает, что «Спартак» может уволить Гильермо Абаскаля, если к зиме красно-белые не поправят своё турнирное положение.

«Если не будет результата, команда не будет цепляться за верхнюю строчку, то может и до отставки дойти. Критики «Спартака» и Абаскаля сейчас достаточно. Не исключаю вариант, что до зимы он может и недоработать. Но это ни к чему не приведёт. Да, смена тренера встряхнёт команду. Отставок за своё время в «Спартаке» я видел много, это всегда определённая встряска. Сложно сказать, кого можно позвать на спартаковский мостик», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.