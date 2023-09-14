Тренер «Крыльев» Осинькин: в спорных ситуациях мяч оказывается на нашей стороне
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, в каких моментах удача помогает самарской команде.
«В прошлом году удача не всегда была на нашей стороне, мяч иногда просто не залетал в ворота. В этом сезоне в спорных ситуациях мяч оказывается на нашей стороне. Хотя и это бывает не всегда. Грех жаловаться. Нормальная ситуация. Какого‑то невезения на протяжении большого отрезка точно нет», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».
После семи сыгранных туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 14 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата самарская команда на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 16 сентября.
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