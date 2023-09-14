Президент армянского «Пюника»: нам предлагают переехать в Россию, Грузию

Президент «Пюника» Артур Согомонян рассказал, какие действия намерен предпринять клуб в ответ на запрет национальной федерации проводить домашние матчи в Ереване.
«Нас очень сильно поддерживают болельщики. Много слов поддержки в Армении и за её пределами. Некоторые предлагают помощь — иногда смешную. Предлагают переехать в другой чемпионат: в Грузию, в Россию. Но это, к сожалению, юридически невозможно. Надеюсь, что нам удастся победить. Мы обращаемся в ФИФА и УЕФА и будем обращаться.
Мы будем использовать все законные методы. Мы и в суд обратились, потому что это решение незаконно изначально. Нас лишают возможности играть не за какие-то нарушения, а просто за нашу позицию. Мы вовремя платим, болельщики ведут себя хорошо. Нам так и написали: «Из-за того, что ваш президент выступил против федерации, вы будете лишены поля». Всё очень цинично», — сказал Согомонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 14 сентября 2023
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