«Зенит» подписал Михайлова из «Пари НН» и отдал его в аренду «Оренбургу»

«Зенит» на своём официальном сайте объявил о подписании Ярослава Михайлова из «Пари Нижний Новгород». Стороны подписали контракт сроком на четыре года с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

Отмечается, что сезон-2023/2024 молодой полузащитник проведёт на правах аренды в «Оренбурге». Интересно, что 20-летний Михайлов — воспитанник «Зенита».

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Ярослава Михайлова с возвращением в родной клуб и желает удачи в текущем сезоне вместе с «Оренбургом»!» — написала пресс-служба петербуржцев.

В сезоне-2022/2023 Михайлов провёл 23 матча за «Пари НН» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 800 тысяч.