Быстров — об Изидоре: «Зенит» — это не «Локомотив». Там Кассьерра, Сергеев и все

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о перспективах французского нападающего Вильсона Изидора в стане сине-бело-голубых. По мнению российского экс-футболиста, успех француза в Санкт-Петербурге будет зависеть от него самого.

«Всё будет зависеть от него. То, как он выходил на замену в «Локомотиве», обострял, забивал… «Зенит» — это не «Локомотив». Там Кассьерра, Сергеев и все. К тому же Изидор может сыграть на краю, — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

9 сентября стало известно о переходе французского нападающего Вильсона Изидора из московского «Локомотива» в санкт-петербургский «Зенит». Футболист будет выступать за сине-бело-голубых под 10-м номером, который ранее принадлежал бразильскому форварду Малкому, перешедшему в это трансферное окно в саудовский «Аль-Хиляль».