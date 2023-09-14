Быстров — об Изидоре: «Зенит» — это не «Локомотив». Там Кассьерра, Сергеев и все

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о перспективах французского нападающего Вильсона Изидора в стане сине-бело-голубых. По мнению российского экс-футболиста, успех француза в Санкт-Петербурге будет зависеть от него самого.
«Всё будет зависеть от него. То, как он выходил на замену в «Локомотиве», обострял, забивал… «Зенит» — это не «Локомотив». Там Кассьерра, Сергеев и все. К тому же Изидор может сыграть на краю, — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».
9 сентября стало известно о переходе французского нападающего Вильсона Изидора из московского «Локомотива» в санкт-петербургский «Зенит». Футболист будет выступать за сине-бело-голубых под 10-м номером, который ранее принадлежал бразильскому форварду Малкому, перешедшему в это трансферное окно в саудовский «Аль-Хиляль».
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