Ушаков — о «Крыльях»: команда любит атакующую и комбинационную игру, как раз под мой стиль

Полузащитник Егор Ушаков прокомментировал переход в самарские «Крылья Советов» из московского ЦСКА.
«Давно следил за «Крыльями». Классная команда, нацеленная на атакующий футбол. Очень любит комбинационный футбол. То, что надо. Как раз под мой стиль игры», — сказал Ушаков в эфире «Матч ТВ».
20‑летний футболист будет выступать за самарскую команду на правах аренды, соглашение рассчитано до конца текущего сезона и включает опцию выкупа.
Ушаков находится в системе ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне 20-летний нападающий провёл за армейцев пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тысяч.
Ушаков является воспитанником московского «Локомотива». Молодой футболист также успел поиграть и ещё за один столичный клуб — «Торпедо».
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