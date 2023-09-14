«Балтика» объявила о переходе Дмитрия Баркова в тульский «Арсенал»
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Между футбольными клубами «Балтика» и «Арсенал» достигнута договорённость о переходе нападающего Дмитрия Баркова, сообщает пресс-служба калининградской команды.
«Мы благодарим Дмитрия за его вклад в достижение нашей большой цели и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.
31-летний форвард перешёл в «Балтику» в июне 2022 года. В сезоне-2022/2023 принял участие в 25 встречах, в которых отметился двумя голами и отдал две результативные передачи. В нынешнем сезоне нападающий провёл два матча за клуб из Калининграда.
За свою карьеру Дмитрий успел поиграть за «Тосно», «Калугу», эстонскую «Нарву», подмосковные «Химки» и «СКА-Хабаровск». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баркова в € 250 тысяч.
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